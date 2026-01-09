Axios: США и Украина согласовали мирный план и ждут ответа от России

Соединенные Штаты и Украина достигли договоренностей «почти по всем аспектам» мирного плана и теперь ожидают ответа от президента России Владимира Путина. Об этом сообщил источник Axios , знакомый с ходом переговоров.

Встреча состоялась при участии представителей США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, которые ранее провели двухдневные встречи с высокопоставленными украинскими и европейскими чиновниками.

Главными темами на повестке дня стали гарантии безопасности для Украины и возможные территориальные уступки в ДНР и ЛНР.

Ранее стало известно, что ближайшее окружение президента США Дональда Трампа провело закрытые консультации с российским представителем Кириллом Дмитриевым, чтобы обсудить финальные детали мирного плана.