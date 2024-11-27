«Показала зубы». Удар «Орешником» стал мощным сигналом для Запада

Российская сторона показала западным государствам свою силу, когда провела боевые испытания системы «Орешник». Об этом сообщил журнал The National Interest .

Благодаря запуску ракеты средней дальности в неядерном оснащении Россия «показала зубы, избежав масштабных разрушений», отметило издание. Этот шаг продемонстрировал мощь страны, но не стал причиной для дальнейшей эскалации конфликта на Украине. Запад осознал, что Россия не блефует, добавил журнал.

Ранее президент Владимир Путин напомнил, что у страны есть право на ядерный удар в том случае, если НАТО будет использовать против нее свое вооружение. Ирландский журналист Чей Боуз назвал речь российского лидера четкой и исключающей двусмысленности. Он выразил надежду, что обращение Путина внимательно выслушали в США, Франции и Великобритании.