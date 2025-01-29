США и ЕС решили «максимально надавить» на Россию ради урегулирования на Украине

Госсекретарь США Марко Рубио в беседе с главой евродипломатии Каей Каллас согласился с необходимостью оказать на Россию «максимальное давление» для урегулирования конфликта на Украине. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Знакомый с содержанием разговора европейский чиновник уточнил, что «давить» на РФ дипломаты условились ради движения к справедливому и устойчивому миру.
Украинский лидер Владимир Зеленский 29 января выразил мнение, что мировые лидеры должны силой принудить Россию к завершению спецоперации. Он также заявил, что президент России Владимир Путин якобы хочет затянуть конфликт или «получить паузу» в боевых действиях.
Накануне Путин выразил уверенность, что специальная военная операция закончится через полтора-два месяца, если на Украину перестанут поступать западные деньги и патроны.
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