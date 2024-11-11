Срыв попытки ГУР угнать российский вертолет помог поразить средства ПВО Украины

Данные, полученные российскими контрразведчиками при срыве попытки боевиков ВСУ угнать вертолет РЭБ, позволили российским военным эффективно ударить по украинских системам противовоздушной обороны. Об этом со ссылкой на данные ФСБ сообщило РИА «Новости» .

По информации спецслужбы, украинские военные пытались угнать российский вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8МТПР-1.

Сотрудники ГУР Украины планировали завербовать военного летчика, чтобы тот увел вертолет на территорию, которую контролируют ВСУ, пояснили в ФСБ.

Российские военные выявили позиции средств ПВО противника, а также места дислокации войск. После этого ВС России ударили по ним, заключили в ведомстве.