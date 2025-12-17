Срок выплат за активное ведение боев сократили до 3 дней

С трех месяцев до трех дней сократили срок выплаты вознаграждения за активное ведение боевых действий благодаря оптимизации документооборота и организационных процедур. Об этом заявил министр обороны Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии военного ведомства.

Кроме того, благодаря отмене письменных приказов при выплате денежного довольствия отдельные военнослужащие стали получать его по меньшей мере вдвое быстрее.

Также планируется предоставлять военнослужащим льготы, автоматически уведомляя их самих и членов их семей. Очередь на жилье сократилась на 1,2 тысячи человек.

«Мы полностью поменяли прежний подход, поместив в центр интересы военнослужащего», — подчеркнул министр.

Ранее дополнительные меры поддержки участников СВО обсудил президент Владимир Путин на встрече с Советом по правам человека.