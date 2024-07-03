Вооруженные силы Украины увеличат дальность ударов по территории России в случае расширения фронта. Об этом на слушаниях в комитете Палаты представителей по международным отношениям заявил помощник государственного секретаря США по вопросам Европы Джеймс О’Брайен.

«Изначально этой зоной была территория, по которой Россия шла в наступление под Харьковом. Но как сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на прошлой неделе, если Россия попытается расширить фронт, то Украина получит возможность достигать целей на большем расстоянии», — заявил он.

Крымский депутат Госдумы Михаил Шеремет отмечал, что ударами по территории России американским оружием США стремятся развязать на Украине полномасштабную войну. С этим фактором он связал и предстоящую передачу националистам истребителей F-16.