Средство радиоэлектронной борьбы передали бойцам СВО в Ленинском округе

В Ленинском городском округе состоялась передача очередного гуманитарного груза для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. На базе Центра объединения гражданских инициатив при местном отделении партии «Единая Россия» волонтерам передали противодроновый детектор и медикаменты.

Как отметил руководитель исполкома местного отделения партии Владимир Каширин, помощь была организована оперативно в ответ на запрос командования одной из воинских частей, где служат бойцы из Ленинского округа.

Владимир Каширин отметил, что бойцам передали средство радиоэлектронной борьбы, которое позволяет выявлять беспилотные летательные аппараты в радиусе 1,5 километра, а также три аккумуляторных блока, обеспечивающих до 15 часов непрерывной работы. С лекарственными препаратами помогли местные предприниматели — одна из аптек округа, которая уже не первый раз оказывает гуманитарную помощь. Груз был передан волонтерам, которые доставят его на линию боевого соприкосновения.

«По отзывам наших ребят, дела на фронте идут неплохо: мы наступаем и проводим успешные операции. Но расслабляться нельзя. Нужно продолжать поддерживать наших бойцов и обеспечивать их всем необходимым. Тыл играет огромную роль, и только вместе мы сможем добиться победы», — отметила волонтер Людмила Зернова, вдова участника СВО Дмитрия Зернова.

Передача гуманитарной помощи стала еще одним примером сплоченности и поддержки жителей Ленинского округа, которые активно участвуют в обеспечении бойцов всем необходимым для выполнения их задач.