Два взрывных устройства сбросили на парковку в Грайвороне военные ВСУ

Гладков: в Грайвороне ВСУ сбросили взрывные устройства на парковку возле МКД

Украинские боевики атаковали Грайворон в Белгородской области. Два взрывных устройства сбросили на парковку около многоквартирного жилого дома, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Глава области сообщил, что по предварительной информации, пострадавших в результате атаки ВСУ нет. Взрывные устройства повредили два автомобиля на парковке.

«Также произошло аварийное отключение электроэнергии на одной из улиц города Грайворон, в селах Новостроевка-Первая и Новостроевка-Вторая», — добавил Гладков.

Накануне ВСУ атаковали Грайворон дронами, пострадали три мирных жителя. Двое проходят амбулаторное лечение, одного госпитализировали.