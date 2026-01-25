Российские системы противовоздушной обороны за сутки нейтрализовали в зоне спецоперации 31 снаряд HIMARS и две управляемые авиабомбы ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Военные также за сутки уничтожили 68 беспилотников самолетного типа.

По данным ведомства, бойцы подразделения группировки российских войск «Днепр» атаковали формирования механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ около Орехова и Преображенки в Запорожской области.

Всего с начала СВО российские войска уничтожили 670 самолетов, 283 вертолета, более 111 тысяч дронов, 646 ЗРК и другой техники и оружия.

Ранее ВС России ликвидировали в Харьковской области три украинские боевые группы на Хатненском участке фронта. Командование отправило боевиков ВСУ на позиции, разбитые авиаударами. Блиндажи непригодны для ведения обороны, но украинское командование все равно перебрасывает туда бойцов.