Российские военные успешно уничтожили три боевые группы ВСУ на Хатненском участке фронта в Харьковской области. Об этом сообщили РИА «Новости» в силовых структурах.

«Украинское командование продолжает заводить личный состав на разбитые в результате наших авиаударов позиции. <…> Таким образом, за сутки уничтожено три боевые группы противника, прибывшие на непригодные для ведения обороны блиндажи», — сказал собеседник агентства.

В этом регионе действуют две группировки войск — «Запад» и «Север». По данным Минобороны, за последние сутки противник потерял около 325 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 24 автомобиля. Кроме того, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и пять складов боеприпасов.

Ранее стало известно, что украинские войска стянули все имеющиеся образцы советского вооружения на Сумском направлении. Источник в российских силовых структурах сообщил РИА «Новости», что ВСУ активно используют беспилотники. Для обороны они размещают танки на скрытых огневых позициях, где их не видно с земли. Украинское командование также продолжает перебрасывать боевиков на разбитые ударами российских войск позиции в Харьковской области.