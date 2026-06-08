Средства ПВО за шесть часов сбили 124 украинских беспилотника

Дежурные средства ПВО с 08:00 до 14:00 сбили и перехватили 124 украинских беспилотника. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Цели поразили над 13 регионами, в том числе столичным, а также над акваторией Черного моря.

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны нейтрализовали еще больше вражеских беспилотников — 310. Противник пытался атаковать 15 российских регионов. Еще некоторые БПЛА удалось сбить над Черным и Азовским морями. Аэропорты Краснодара, Ярославля, Геленджика, а также столичный аэропорт Жуковский вводили ограничения на вылет и посадку самолетов.

В общей сложности за последнюю неделю Россию атаковали более трех тысяч беспилотников. Наиболее массовые налеты фиксировались 3 и 6 июня.