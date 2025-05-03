Российские военные уничтожили технику и личный состав ВСУ в районе Богатыря

Вооруженные силы России уничтожили автомобильную технику и личный состав ВСУ в районе Богатыря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.
Цели поразили операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении. Противник пытался организовать ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения, но ВС России сорвали этот план.
Операторы ударных БПЛА оперативно выявили цели врага и точными ударами ликвидировали технику и личный состав ВСУ.
В конце апреля российские бойцы устремились к границе ДНР с Днепропетровской областью, штурмуя Котляровку. Украинские боевики пожаловались на тяжелые условия.
В Госдуме предложили упростить работникам ОПК получение статуса «Ветеран труда»
Турист сорвался со скалы в Бурятии и выжил
В зоне СВО нашли подборку украинских карикатур на бандеровцев из газет за 1945 год
«Уничтожить больше русских». Алаудинов рассказал, кто был самым жестоким к курским жителям
В Калининграде водитель сбил женщину с ребенком на тротуаре
«Организм погибает резко». Онищенко назвал главный симптом холеры
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте