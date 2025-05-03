Вооруженные силы России уничтожили автомобильную технику и личный состав ВСУ в районе Богатыря. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Цели поразили операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» на Южнодонецком направлении. Противник пытался организовать ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения, но ВС России сорвали этот план.

Операторы ударных БПЛА оперативно выявили цели врага и точными ударами ликвидировали технику и личный состав ВСУ.

В конце апреля российские бойцы устремились к границе ДНР с Днепропетровской областью, штурмуя Котляровку. Украинские боевики пожаловались на тяжелые условия.