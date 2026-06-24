Массированную атаку БПЛА отразили в Оренбурге

Украинские боевики атаковали с помощью БПЛА Оренбургскую область. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Евгений Солнцев.

Он отметил, что средства противовоздушной обороны сбили несколько беспилотников над промышленным предприятием в областном центре. На место ЧП прибыли экстренные службы. По словам губернатора, обошлось без пострадавших.

Солнцев также обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и не публиковать фотографии и видео с БПЛА.

В ночь на 23 июня военные ликвидировали над российскими регионами 143 украинских беспилотника. Налеты отбили в Белгородской, Курской, Брянской, Ростовской, Астраханской областях, в Ставропольском крае, на Кубани, в Крыму, Адыгее, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

В Ростовской области уничтожили более 10 аппаратов в семи районах региона.