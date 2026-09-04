Средства ПВО за неделю сбили 19 снарядов HIMARS и 8 «Фламинго» и 6 тысяч БПЛА

Силы противовоздушной обороны за прошедшую неделю с 29 августа по 4 сентября сбили 19 снарядов РСЗО HIMARS, восемь ракет «Фламинго» и 6093 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В акватории Черного моря силы Черноморского флота уничтожили 14 безэкипажных катеров ВМС Украины.

Также российские бойцы освободили более 10 населенных пунктов и нанесли поражение живой силе противника.

Кроме того, за это время ВС России нанесли один массированный и 17 групповых ударов высокоточным оружием наземного и воздушного базирования и беспилотниками большой дальности по военным объектам на территории Украины.

Ранее Минобороны сообщило о взятии под контроль сел Никаноровка и Грузское в Донецкой Народной Республике.