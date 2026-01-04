Средства ПВО за день сбили 18 беспилотников, летевших на Москву

За воскресенье, 4 января, средства ПВО уничтожили 18 украинских беспилотников, летевших на российскую столицу. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Первый за день дрон ВСУ, пытавшийся ударить по городу, сбили после 15:00. После этого произошло еще несколько попыток атак противника.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил в Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. В таком же режиме работают Внуково и Жуковский.

Ранее стало известно, что за минувшую ночь силы ПВО уничтожили 90 украинских беспилотников в небе над российскими регионами.