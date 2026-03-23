Пожар вспыхнул в тверском поселке Зубцово из-за падения обломков БПЛА

В поселке Зубцово Тверской области из-за падения обломков беспилотника во время отражения воздушной атаки загорелась квартира в многоквартирном доме. Об этом сообщила пресс-служба области.

«В этот момент людей в квартире не было. Возгорание оперативно ликвидировано силами регионального ГУ МЧС», — заявили в администрации.

Часть жильцов эвакуировали в пункт временного размещения. Виталий Королев поручил региональному Минстрою вместе с муниципалитетом за день предоставить перечень имущества, которому требуется ремонт.

Сейчас сотрудники специальных служб проверяют дом на безопасность. Жильцы нижних этажей уже вернулись домой.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в регионе сбили более 60 дронов. Один из БПЛА повредил опору ЛЭП недалеко от поселка Ермилово Выборгского района.