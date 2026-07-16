Средства ПВО уничтожили 375 украинских БПЛА за ночь в небе над Россией
За минувшую ночь на 16 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 375 украинских беспилотников самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
БПЛА противника ликвидировали над территориями Белгородской, Волгоградской, Калужской, Орловской, Ростовской, Саратовской, Тверской, Ярославской и других областей.
Также беспилотники сбивали над акваториями Азовского и Черного морей, над Крымом, Краснодарским краем и Московским регионом.
Ранее стало известно, что атака БПЛА повредила гражданскую инфраструктуру в Энгельсе. На месте происшествия работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет.