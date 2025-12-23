Средства ПВО уничтожили 29 дронов ВСУ над Россией за ночь
Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 29 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны ликвидировали в период с 23:00 по московскому времени 22 декабря до 07:00 23 декабря. Больше всего беспилотников сбили над Ростовской областью — 14 аппаратов.
«Семь БПЛА — над территорией Ставропольского края», — сообщили в Минобороны.
По три дрона уничтожили в Белгородской области и Калмыкии, по одному БПЛА — в Курской области и Крыму.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил о попытке украинских беспилотников атаковать объекты в Буденновске. В результате случились возгорания в промзоне.
