Промпредприятие загорелось в Ростовской области после атаки БПЛА

После атаки украинских дронов в Ростовской области загорелось промышленное предприятие. Пожар произошел в Каменском районе, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Юрий Слюсарь.

«По предварительным данным, никто из работников предприятия не пострадал», — написал он.

На место ЧП выехали сотрудники МЧС. Информация о последствиях атаки БПЛА уточняется.

Слюсарь отметил, что средства ПВО продолжают отражение воздушной атаки в области. Дроны уничтожили в Миллеровском, Каменском, Тарасовском, Боковском и Милютинском районах.

В пятницу, 20 июня, губернатор Владимир Сальдо сообщил о налете украинских беспилотников на поля в Херсонской области. Пожары охватили посевы, которые долго не могли потушить из-за продолжения атаки ВСУ.