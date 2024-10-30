Средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России за ночь

Минобороны: за ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 23 дрона ВСУ над Россией

Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника за ночь над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали в оборонном ведомстве.

Семь беспилотников ВСУ уничтожили над Ростовской областью. Еще пять — над территорией Курской области. Четыре украинских дрона ликвидировали под Смоленском. По три — над территориями Орловской и Брянской областей, еще один — над Белгородской областью.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что силы ПВО пресекали атаку трех дронов ВСУ по Смоленску. По его словам, пострадавших нет.