Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 23 украинских беспилотника за ночь над российскими регионами. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«При попытке киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 23 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали в оборонном ведомстве.
Семь беспилотников ВСУ уничтожили над Ростовской областью. Еще пять — над территорией Курской области. Четыре украинских дрона ликвидировали под Смоленском. По три — над территориями Орловской и Брянской областей, еще один — над Белгородской областью.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин сообщал, что силы ПВО пресекали атаку трех дронов ВСУ по Смоленску. По его словам, пострадавших нет.
«Убило ее». Жительница Курской области погибла, прикрыв дочь при обстреле ВСУ
Средства ПВО уничтожили 23 украинских беспилотника над регионами России за ночь
В США назвали возможную цель политики Трампа в отношении России
Россия рекордно сократила импорт бананов из Эквадора
ВСУ угрожали проведением медицинских опытов над российским пленным
Атаку трех украинских БПЛА пресекли в Смоленске
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте