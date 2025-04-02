Для противостояния военнослужащим ВС России Украина увеличила число расчетов БПЛА спецбатальона «Ахиллес». Об этом РИА «Новости» заявил командир группы БПЛА 1-й гвардейской танковой армии российской группировки войск «Запад» с позывным Контора.

По словам бойца, речь идет о Купянском направлении. На этом участке основными подразделениями являются «Небесна Мара» и «Ахиллес».Они входят в состав 92-й и 43-й отдельных механизированных бригад ВСУ.

«Они сюда прибыли как батальон, сейчас они уже развиваются до полка. Уже 429-й полк „Ахиллес“. Развиваются, обучают людей, увеличивают объем расчетов своих», — уточнил собеседник агентства.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что украинские боевики активизировали атаки на Купянском направлении. Удары по позициям российской армии совершаются по два-три раза в день. Военнослужащие ВС России не только отбили атаки ВСУ, но и продвинулись на 300 метров севернее населенного пункта Степовая Новоселовка.