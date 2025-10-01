Средства ПВО уничтожили 20 дронов ВСУ над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 20 украинских БПЛА самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

По восемь беспилотников сбили над Белгородской и Ростовской областями.

«Три БПЛА — над территорией Саратовской области», — отметили в министерстве.

Еще один дрон ликвидировали в Воронежской области.

В ночь на 30 сентября силы ПВО сбили над Россией 81 украинский беспилотник. Больше всего БПЛА ликвидировали под Воронежем — 26. В Белгородской области уничтожили 25 дронов, в Ростовской — 12 БПЛА. Еще 11 аппаратов сбили над Курщиной, семь — под Волгоградом.