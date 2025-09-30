Более 80 украинских дронов сбили над Россией за ночь
Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Больше всего дронов уничтожили над Воронежской областью — 26 аппаратов. Под Белгородом сбили 25 БПЛА, в Ростовской области — 12 беспилотников.
«Одиннадцать БПЛА — над территорией Курской области, семь БПЛА — над территорией Волгоградской области», — рассказали в Минобороны.
Из-за атаки ВСУ на Волгоградскую область в трех населенных пунктах региона отключили свет. Также после ЧП на границе Волгограда произошло возгорание сухой травы, пожары потушили.
