Более 80 украинских дронов сбили над Россией за ночь

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 81 украинский беспилотник самолетного типа над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего дронов уничтожили над Воронежской областью — 26 аппаратов. Под Белгородом сбили 25 БПЛА, в Ростовской области — 12 беспилотников.

«Одиннадцать БПЛА — над территорией Курской области, семь БПЛА — над территорией Волгоградской области», — рассказали в Минобороны.

Из-за атаки ВСУ на Волгоградскую область в трех населенных пунктах региона отключили свет. Также после ЧП на границе Волгограда произошло возгорание сухой травы, пожары потушили.