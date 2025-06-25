Средства ПВО уничтожили 18 дронов ВСУ за ночь

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских БПЛА над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

«В течение прошедшей ночи с 22:45 24 июня до 05:40 25 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 18 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве.

Больше всего дронов ликвидировали в Ростовской области — семь аппаратов, четыре БПЛА сбили в Крыму, по два — в Краснодарском крае, Курской области и над Черным морем. Один дрон уничтожили в Брянской области.

После атаки украинских БПЛА в Таганроге загорелся спорткомплекс. Повреждения получили многоквартирные дома и лицей, рассказал исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.