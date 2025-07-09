Средства ПВО уничтожили 15 дронов ВСУ в Тульской области

Тульская область подверглась атаке со стороны ВСУ, силы противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников за ночь. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в Telegram-канале .

«С 21:00 8 июля до 06:00 9 июля подразделениями ПВО Минобороны России было уничтожено 15 БПЛА ВСУ», — написал он.

Предварительно, повреждений инфраструктуры и зданий не зафиксировано. В результате атаки никто не пострадал. В регионе все еще сохраняется опасность атаки БПЛА, предупредил губернатор.

Вечером 8 июля по всей Украине объявили воздушную тревогу. Беспилотники заметили над Киевской, Черниговской и другими областями. Военные также сообщили о ракетной опасности, зафиксировав взлет МиГ-31К.