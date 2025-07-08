Киев под ударом. По всей Украине объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Беспилотники пролетели над территорией Черниговской, Киевской и других областей, сообщила пресс-служба Воздушных сил Вооруженных сил страны.

«Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К», — заявили военные.

Ударные дроны и тактическая авиация в действии

Ударные беспилотники засекли на границе Сумской и Черниговской областей, в восточной, центральной и западной частях Харьковской области, на востоке Днепропетровской и Кировоградской, на юге Николаевской и Полтавской.

Тактическая авиация, по информации ВС ВСУ, выпустила управляемые авиационные бомбы на Сумскую область.

Дроны пролетели севернее Киева, взяв курс на запад. Пресс-служба Киевской городской государственной администрации объявила воздушную тревогу и призвала жителей спуститься в укрытия. В столице, по информации издания «Страна.ua», прогремел взрыв.

Аэродром Староконстантинов снова под ударом

Российские «Кинжалы» устремились в сторону Хмельницкой области и ударили по аэродрому Староконстантинов, который используется истребителями F-16, МиГ-29 и Су-27. Военкоры предупредили о планируемом запуске еще около 150-200 ракет по объектам на Украине.

В ночь на 7 июля взрывы прозвучали в Киеве и Одессе. Военные применили дроны-камикадзе.