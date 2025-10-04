Массированную атаку БПЛА отразили в Ростовской области
Средства противовоздушной обороны прошедшей ночью отразили воздушную атакую ВСУ в Ростовской области. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Вражеские БПЛА уничтожили в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районе. Никто не пострадал.
«От падения фрагментов БПЛА в Чертковском районе в поле загорелась трава, пожар потушен на площади 600 квадратных метров», — уточнил Слюсарь.
Дроны повредили ЛЭП, а результате без электричества остались хутора Терновской, Маньковский и Сидоровский. Аварийные работы проведут в светлое время суток.
В ночь на 4 октября силы ПВО ликвидировали семь беспилотников над промышленной зоной в Киришах Ленинградской области.