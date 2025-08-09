Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки беспилотника

Режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после того, как украинский беспилотник атаковал многоэтажку. Об этом сообщил в Telegram-канале врио губернатора области Юрий Слюсарь.

Вражеский дрон сдетонировал на уровне 18-го этажа и вызвал пожар. Пострадали две квартиры, а также остекление на шести этажах здания. Восстановить пострадавший дом планируется в течение двух недель.

При взрыве и пожаре, которые произошли накануне поздно вечером, никто не погиб и не получил ранений. Квартира, пострадавшая сильнее всего, была нежилой. Соседи и охрана помогли жильцам верхних этажей спуститься на улицу.

Всего за ночь российские средства ПВО сбили 97 вражеских дронов, из них два — над Ростовской областью.