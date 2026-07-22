Средства ПВО сбили за сутки 53 беспилотника над Херсонской областью

Системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили в Херсонской области 53 украинских БПЛА. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор Владимир Сальдо.

Он отметил, что военные отразили очередной массированный налет беспилотников. Также глава области поблагодарил силы ПВО и мобильные огневые группы за защиту неба и точную работу.

Всего за ночь над российскими регионами нейтрализовали 242 украинских беспилотника самолетного типа. По данным Минобороны, аппараты сбили в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областях, в Московском регионе, Краснодарском и Ставропольском краях, в Крыму, над Азовским и Черным морем.

В Армавире фрагменты БПЛА рухнули на территорию одного из предприятий. В результате ЧП погиб один работник. Атаке также подвергся складской комплекс в Краснодаре, пострадали 10 человек.