Средства ПВО сбили за сутки 391 украинский беспилотник

Средства ПВО за сутки сбили 391 вражеский беспилотник, 14 управляемых авиабомб и шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке.

Кроме того, в акватории Черного моря уничтожили два украинских безэкипажных катера. Общее число дронов, сбитых с начала СВО, достигло почти 134 тысяч.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал, что за прошедшие сутки над регионом уничтожили 85 беспилотников противника. Кроме того, ВСУ 17 раз обстреляли из артиллерии отселенные районы. Из-за действий противника на некоторое время пропало электричество в Хомутовском районе. Жертв и пострадавших нет.