Над Курской областью сбили 85 беспилотников ВСУ за сутки
Хинштейн: над Курской областью за сутки сбили 85 беспилотников ВСУ
В течение прошедших суток над Курской областью уничтожили 85 украинских дронов, ВСУ также 17 раз применили артиллерию по отселенным районам региона. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По его словам, беспилотники семь раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.
«В результате атак вблизи деревни Викторовка во время движения автомобиля пострадал мужчина. Вблизи села Песчаное ранения получили электрик и водитель Беловской ЦРБ, автомобиль скорой посекли осколки», — написал Хинштейн.
Кроме того, в поселке Колонтаевка пострадала летняя кухня у дома, а около села Верхняя Груня повреждения получила линия электропередач.
«В деревне Сухая поврежден объект энергетики, абонентов переключили по резервной схеме. В селе в результате падения обломков посекло крышу двух домов», — добавил губернатор.
Хинштейн уточнил, что раненых оперативно доставили в медучреждения, в результате атак погибших не было.
Ранее в Ельце из-за беспилотника ВСУ погибла местная жительница.