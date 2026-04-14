Над Курской областью сбили 85 беспилотников ВСУ за сутки

Хинштейн: над Курской областью за сутки сбили 85 беспилотников ВСУ

В течение прошедших суток над Курской областью уничтожили 85 украинских дронов, ВСУ также 17 раз применили артиллерию по отселенным районам региона. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Александр Хинштейн.

По его словам, беспилотники семь раз атаковали территорию области с помощью взрывных устройств.

«В результате атак вблизи деревни Викторовка во время движения автомобиля пострадал мужчина. Вблизи села Песчаное ранения получили электрик и водитель Беловской ЦРБ, автомобиль скорой посекли осколки», — написал Хинштейн.

Кроме того, в поселке Колонтаевка пострадала летняя кухня у дома, а около села Верхняя Груня повреждения получила линия электропередач.

«В деревне Сухая поврежден объект энергетики, абонентов переключили по резервной схеме. В селе в результате падения обломков посекло крышу двух домов», — добавил губернатор.

Хинштейн уточнил, что раненых оперативно доставили в медучреждения, в результате атак погибших не было.

