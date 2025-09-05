Ночью силы ПВО уничтожили 92 беспилотника ВСУ над Россией

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали в Брянской области — 15. Также 12 БПЛА уничтожили в Тульской, 11 — в Калужской, девять — в Рязанской, восемь — над Крымом, семь — в Воронежской, по пять — в Курской и Орловской, по два — в Липецкой и Белгородской, а также по одному в Смоленской области и над Черным и Азовским морями.

Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев рассказал о массовом налете дронов в регионе. По его словам, в результате случившегося никто не пострадал, обошлось без повреждений зданий и инфраструктуры.