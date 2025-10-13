Средства ПВО сбили за час 16 украинских БПЛА в Крыму

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали утром в Республике Крым 16 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Дроны уничтожили в период с 7:00 до 8:00 по московскому времени.

В ночь на 1 октября над российскими регионами перехватили более 100 беспилотников. БПЛА ликвидировали или перехватили в Крыму, Астраханской, Ростовской и Белгородской областях, в Калмыкии, а также над Черным и Азовским морями.

Под Ростовом-на-Дону поразили 14 аппаратов. Губернатор области Юрий Слюсарь рассказал, что атаку БПЛА отразили в Аксайском, Белокалитвинском, Миллеровском, Чертковском и Обливском районах. По его словам, никто из мирных жителей не пострадал. Из-за беспилотников повредилось остекление в нескольких домах в Белой Калитве и хуторе Полтава. Над Крымом ночью нейтрализовали 40 дронов.