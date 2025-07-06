Средства ПВО сбили шесть летевших на Москву беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин .

Он подчеркнул, что на место падения обломков летательных аппаратов выехали специалисты экстренных служб.

Днем в воскресенье, 6 июля, средства противовоздушной обороны за несколько часов сбили 39 беспилотников, запущенных с территории Украины.

В Минобороны подчеркнули, что 21 летательный аппарат уничтожили в небе Брянской области. Остальные беспилотники атаковали Орловскую (семь дронов), Тульскую (шесть), Белгородскую, Курскую (по два) и Калужскую области (один).