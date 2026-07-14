Средства ПВО сбили еще семь беспилотников на подлете к Москве

Собянин заявил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин .

Он подчеркнул, что на место падения летательных аппаратов прибыли специалисты экстренных служб.

За последние два с половиной часа количество уничтоженных беспилотников на подлете к Москве составило 13 единиц. А всего в течение вторника, 14 июля, столицу пытались атаковать 36 летательных аппаратов, следует из сообщений Собянина.

Все их уничтожили на достаточном расстоянии от города. Еще одну партию из семи беспилотников дежурные средства противовоздушной обороны сбили в 15:00.