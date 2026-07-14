ПВО сбила семь беспилотников на подлете к Москве

Собянин заявил об уничтожении семи летевших на Москву беспилотников

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили семь беспилотников на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин .

Он подчеркнул, что на место падения обломков выехали специалисты экстренных служб.

Общее число уничтоженных беспилотников на подлете к Москве после полудня увеличилось до 14. Первый налет произошел в 12:44, когда силы противовоздушной обороны сбили два летательных аппарата.

Менее чем через два часа в Московском регионе уничтожили еще пять беспилотников.



Всего за вторник, 14 июля, силы Министерства обороны уничтожили 18 летательных аппаратов, направлявшихся на Москву.

Силы противовоздушной обороны в ночь на вторник, 14 июля, сбили над российскими регионами, а также над акваторией Черного и Азовского морей 288 беспилотников, запущенных с территории Украины.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны, летательные аппараты вторглись в воздушное пространство Краснодарского края, Крыма, Башкирии, Орловской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Брянской, Белгородской и Воронежской областей.