Средства ПВО сбили две ракеты в Орловской области

ВСУ выпустили ночью по Орловской области две ракеты, их сбили системы противовоздушной обороны. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Андрей Клычков.

Упавшие обломки снарядов повредили остекление в нескольких частных домовладениях, а также газопровод низкого давления. Губернатор уточнил, что обошлось без пострадавших.

По его словам, работники коммунальных служб оперативно восстановили газоснабжение.

«На местах происшествий продолжается работа сотрудников МЧС и правоохранительных органов», — добавил Клычков.

Ранее украинские боевики атаковали с помощью дронов и РСЗО HIMARS энергетические объекты в Брянской области. Глава региона Александр Богомаз рассказал, что сотрудники экстренных служб восстановили электроснабжение в короткое время.

Также он поблагодарил военнослужащих и бойцов «БАРС — Брянск», которые защитили область от мощного комбинированного удара со стороны ВСУ.