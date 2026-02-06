Брянская область попала под комбинированный удар ВСУ: противник применил HIMARS и дроны

Богомаз: ВСУ применили HIMARS и дроны для удара по объектам в Брянской области

Украинские боевики нанесли комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Брянской области. Противник применил РСЗО HIMARS и беспилотники. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в телеграм-канале .

«Украинские террористы вновь подвергли атаке объекты энергетической инфраструктуры Брянской области. ВСУ нанесли намеренный комбинированный удар с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и реактивных БПЛА самолетного типа», — заявил глава региона.

Он отметил, что на места ЧП оперативно отправились сотрудники экстренных служб. Благодаря их профессионализму, электроснабжение успешно восстановили за короткое время.

Богомаз поблагодарил российских военных и бойцов «БАРС — Брянск», которые защитили регион от мощной атаки.

Сегодня за ночь силы ПВО уничтожили 38 украинских беспилотников над Россией. Дроны сбили в Брянской, Белгородской, Липецкой областями и Черным морем.