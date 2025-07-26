Средства ПВО сбили два летевших на Москву беспилотника

Системы противовоздушной обороны нейтрализовали два дрона, летевших в сторону Москвы. Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр столицы Сергей Собянин.

На место ЧП прибыли специалисты экстренных служб.

По информации Минобороны, в ночь на 26 июля военные уничтожили над российскими регионами 54 украинских БПЛА. Массовую атаку зафиксировали в Брянской области — там перехватили 24 дрона. Под Ростовом-на-Дону поразили 12 беспилотников, в Крыму - шесть.

Над акваторией Азовского моря сбили четыре аппарата, а над Черным морем - три. Также по два БПЛА ликвидировали в Орловской и Тульской областях, и один — под Белгородом.