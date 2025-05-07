Минобороны сообщило об уничтожении в зоне СВО более 500 дронов ВСУ и пяти ракет

Задействованные в зоне спецоперации российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки уничтожили 524 украинских беспилотника и пять управляемых ракет большой дальности «Нептун». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что также противник использовал для ударов с воздуха шесть управляемых авиационных бомб JDAM и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

Все запущенные украинскими боевиками снаряды и беспилотники успешно уничтожили средства ПВО.

Кроме того, авиация, ракетные войска и артиллерия, а также беспилотники российских группировок войск за минувшие сутки успешно поразили места запуска украинских дронов, инфраструктуру военных аэропортов, склады с боеприпасами и морскими безэкипажными катерами.

Также они нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских боевиков и иностранных наемников в 149 районах проведения специальной военной операции.

Подразделения группировки войск «Запад» в ходе успешного наступления взяли под контроль село Липовое в Донецкой Народной Республике. В ходе боев российские военные поразили три механизированные бригады ВСУ, а также подразделения Нацгвардии и территориальной обороны в Харьковской области и ДНР.