Средства ПВО сбили более 10 дронов в Воронежской области

Силы противовоздушной обороны ликвидировали более 10 дронов в двух районах Воронежской области. Об этом заявил глава региона Александр Гусев в Telegram-канале .

«Дежурными средствами ПВО в двух районах Воронежской области были обнаружены и уничтожены более десяти беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

По словам губернатора, в результате происшествия никто не пострадал, разрушений тоже нет. Он отметил, что в Острогожском, Лискинском, Бутурлиновском районах и городе Борисоглебске отменили угрозу атаки БПЛА. При этом по всей области сохранился режим опасности удара беспилотников.

Накануне Оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что после атаки украинских дронов в Новороссийске и Туапсинском муниципальном округе 24 сентября в больницах до сих пор проходят лечение шесть пострадавших. Все они в стабильном состоянии, угрозы жизни нет.