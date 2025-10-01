После атаки БПЛА на Кубани в больницах остаются 6 пострадавших

После атаки дронов ВСУ на Новороссийск и Туапсинский муниципальный округ 24 сентября в больницах сейчас продолжают проходить лечение шесть пострадавших. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

По его данным, в Новороссийске в больнице находятся трое пострадавших. Также двое проходят курс лечения в Краевой клинической больнице № 1, а один пациент — в Туапсинской.

«Все они находятся в стабильном состоянии, угрозы жизни нет», — уточнили в штабе.

В результате удара ВСУ 24 сентября по Новороссийску погибли два местных жителя. Глава города Андрей Кравченко рассказал, что пострадали 11 человек. Двоих госпитализировали в больницы в тяжелом состоянии, еще четверых — в состоянии средней тяжести.

Из-за объявления угрозы атаки беспилотников в Сочи и Сириус с пляжей эвакуировали людей. В результате удара БПЛА по Туапсе пострадали два человека.