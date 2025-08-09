Средства ПВО сбили атаковавший Москву беспилотник

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили атаковавший Москву дрон. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«ПВО Минобороны сбили беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Всего над регионами России минувшей ночью средства ПВО сбили 97 украинских БПЛА. Военные уничтожили беспилотники в период с 22:41 8 августа до 05:05 следующего дня. Большинство дронов ликвидировали в Курской области — 28 аппаратов.

Под Брянском и Калугой сбили 13 беспилотников, под Тулой — 10, в Орловской и Белгородской областях — по восемь, еще два — в Ростовской, по одному — в Липецкой области, Московском регионе и Крыму.