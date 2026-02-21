Дрон ВСУ взорвался около пассажирского автобуса с людьми в Краснодаре

ВСУ атаковали Краснодар, один из дронов взорвался в нескольких метрах от пассажирского автобуса. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

В момент падения беспилотника в автобусе находились пассажиры.

«У транспорта выбило стекла, кузов посекло осколками. По предварительным данным, обошлось без пострадавших», — сообщила Baza.

ВСУ атаковали Краснодарский край вечером 20 февраля. Под ударом оказались Краснодар и Анапа, ракетную опасность объявили в Новороссийске.

Обломки БПЛА рухнули возле торгового центра «Меридиан» в Краснодаре. Из-за падения обломков пострадал один мужчина, у него резаные раны на ногах.

Повреждения получили автомобили, многоэтажный дом и частный сектор. Осколки повредили газовую трубу, после чего произошло возгорание, которое оперативно ликвидировали.