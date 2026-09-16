Средства ПВО сбили 68 украинских беспилотников над восемью регионами России и морем

В Минобороны сообщили о ликвидации 68 БПЛА ВСУ над Россией за 12 часов

Российские подразделения противовоздушной обороны за 12 часов ликвидировали 68 украинских беспилотников самолетного типа. Об отражении попытки атаки в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

Военные расчеты сбивали воздушные цели с 8:00 до 20:00. ВСУ пытались нанести удары сразу по восьми субъектам России.

Беспилотники ликвидировали в Брянской, Белгородской и Курской областях. Аналогичные аппараты ПВО перехватывали над Калужской и Ростовской областями, Краснодарским краем и Московским регионом.

Несколько украинских беспилотников самолетного типа сбили над Крымом и Черным морем.

Кроме того, в среду, 16 сентября, российские войска продолжили бить по украинским портам и судам с имуществом ВСУ. В порту «Черноморск» поразили контейнеровоз с военными грузами.