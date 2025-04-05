Средства ПВО сбили 49 украинских БПЛА минувшей ночью

Прошедшей ночью дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего дронов сбили в Воронежской области — 16 аппаратов. Еще 14 БПЛА ликвидировать в Белгородской области, по шесть в Курской и Самарской областях.

«Три БПЛА перехвачены над территорией Республики Мордовия», — добавили в пресс-службе.

По одному беспилотнику уничтожили в Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областях.

Накануне губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что из-за атаки украинского ударного дрона на поселок Белая Березка газопровод низкого давления получил повреждения. Абоненты остались без газа. В Климовском районе боевики ударили по объекту энергоснабжения, жители лишились света.