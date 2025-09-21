Средства ПВО сбили 19 украинских дронов над Россией за ночь

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 19 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны .

Больше всего БПЛА самолетного типа уничтожили над Крымом — 12 дронов. Четыре беспилотника ликвидировали над акваторией Черного моря.

«Два — над территорией Брянской области, один — над территорией Курской области», — добавили в министерстве.

Накануне Вооруженные силы России «Искандером» уничтожили позицию украинского ЗРК С-300 в Черниговской области. Также бойцы разгромили радиолокационную станцию РПН, кабину боевого управления, две пусковые установки и два автомобиля ВСУ.