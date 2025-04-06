Средства ПВО перехватили 11 украинских дронов минувшей ночью

Прошедшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 11 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Больше всего БПЛА ликвидировали в Ростовской области — восемь аппаратов.

«Два БПЛА — над территорией Курской области, один БПЛА — над территорией Белгородской области», — добавили в пресс-службе.

Очевидцы слышали ночью более 10 мощных взрывов к северу и востоку от Ростова-на-Дону. О громких звуках сообщили жители самого областного центра, а также Новочеркасска и Аксая.

По словам одного из очевидцев, он проснулся от взрывов и звуков автоматной очереди. Многие отметили, что слышали звук пролетающих дронов и видели вспышки в небе.