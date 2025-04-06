Более 10 мощных взрывов прогремели под Ростовом-на-Дону

Взрывы прогремели под Ростовом-на-Дону. Об этом сообщил Telegram-канал «Ростов Главный» .

По данным авторов поста, очевидцы слышали более 10 мощных взрывов к северу и к востоку от областного центра. О громких хлопках рассказали читатели самого Ростова, а также Аксая и Новочеркасска.

Один из местных жителей сообщил, что проснулся от взрывов и звуков автоматной очереди. Кроме этого, многие очевидцы в комментариях рассказали, что слышали звук пролетающих БПЛА и видели вспышки в небе.

Предварительно, в области работают системы ПВО, сбивают украинские беспилотники. Официальной информации об атаке пока не появилось.

Ранее министерство обороны сообщило, что за прошедшую ночь, 5 апреля, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 49 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего дронов сбили в Воронежской области — 16 аппаратов.