Средства ПВО нейтрализовали два дрона под Брянском

Системы противовоздушной обороны поразили ночью два БПЛА над Брянской областью. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Прошедшей ночью над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два вражеских БПЛА самолетного типа», — написал он.

Губернатор подтвердил, что в результате ЧП обошлось без пострадавших и разрушений. На месте падения дронов работают оперативные и экстренные службы.

Всего ночью военные уничтожили над регионами 61 беспилотник. Налеты БПЛА зафиксировали в Крыму, над Черным морем, в Московском регионе, в Белгородской, Волгоградской, Брянской, Ростовской и Рязанской областях.

Из-за атаки дронов под Волгоградом возникли задержки в расписании поездов. Один аппарат упал на станции Арчеда в Фролово. Губернатор Андрей Бочаров уточнил, что железнодорожные пути не повредились.